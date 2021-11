Incidente sulla superstrada a L'Aquila, Stella muore nella notte a 21 anni

L'AQUILA - È morta nella notte la ragazza di 21 anni, Stella Luciani, che era rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale che si è verificato sulla superstrada che da L'Aquila conduce a Bazzano. Le condizioni della giovane, che viaggiava insieme ad altri due ragazzi sulla Kia che si è ribaltata, erano apparse subito gravissime. In nottata è stata sottoposta a un intervento chirurgico che però non ha sortito gli effetti sperati. La ventunenne risiedeva in città, ma era originaria di Montereale.

L'incidente

Era lei alla guida dell'auto che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, è finita contro un muro e poi si è ribaltata. È probabile che l'asfalto bagnato abbia recitato un ruolo decisivo in questa tragedia facendo perdere aderenza al mezzo.

I soccorsi

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito al terribile incidente. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la giovane dell'auto. Con lei viaggiavano due amici, uno al suo fianco e l'altro nei sedili posteriori. Si tratta di L.M. di 18 anni originario di Roma e di M.M., originario di Como, entrambi sono riusciti a mettersi in salvo da soli.