Colpisce il vicino con una pinza in testa e poi si lancia dal 13esimo piano: morto 46enne a Tor Bella Monaca

Suona al vicino, lo colpisce alla testa con una pinza e poi si butta dal 13esimo piano del palazzo. Suicidio a Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia Est di Roma. Nella notte di Pasqua, tra domenica 4 e lunedi 5 marzo, in un palazzo in via Santa Rita da Cascia un 46enne ha prima aggredito il vicino di casa e poi si è lanciato di sotto, morendo sul colpo. I carabinieri e i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che constatare il decesso e scoprire che l'uomo aveva già precedenti per droga.

