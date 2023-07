Suore derubate a una cena di beneficienza: «Spariti 3500 euro in contanti»

Le suore della Casa famiglia Santa Gemma, a Segromigno in Piano (Lucca), sono state derubate dei proventi di una raccolta fondi per un valore di circa 3.500 euro in contanti.

Le donazioni

È accaduto venerdì scorso durante una cena di beneficenza organizzata proprio per sostenere la ristrutturazione di una struttura. Alla fine della serata, però, le suore si sono accorte che la cassetta con dentro le offerte dei partecipanti era stata sottratta.

La denuncia

La Superiora generale suor Elisabetta Giussani e la responsabile della Casa Famiglia che accoglie bambini 0-3 anni, suor Marina Ghilardi si dicono attonite, amareggiate e dispiaciute per l'accaduto.

Lo sgomento

«Erano settimane che i nostri volontari si impegnavano duramente per la buona riuscita della serata - spiegano le due sorelle - Molti amici e affezionati sono arrivati anche da fuori provincia per sostenere la nostra opera e ci sentiamo sgomente al pensiero che qualcuno, mentre con gioia trascorrevamo la cena, sia entrato in casa e abbia portato via i proventi che sarebbero serviti ad iniziare la ristrutturazione della Casa Nativa di Santa Gemma.