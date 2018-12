Ladri in Municipio: via con le armi dei vigili

Martedì 11 Dicembre 2018, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 10:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le porte di accesso al municipio forzate e armi portate via dagli uffici della Polizia Locale. È l’amara scoperta che alcuni agenti della polizia locale del comune di Surbo hanno fatto poco dopo le sette di questa mattina. Ignoti si sono introdotti la scorsa notte e hanno forzato le serrature, divelto alcuni infissi e sfasciato parte dei mobili dei locali che hanno visitato portando via tre pistole e diversi proiettili. Al momento si stanno eseguendo le opportune verifiche per controllare con precisione cosa è quanto sia stato portato via, e a quanto ammontano i danni. Il furto e i danni subiti sono stati commessi la scorsa notte a poche ore dell’incontro organizzato per oggi, presso l’aula consiliare di Surbo, per celebrare l’annuale giornata sulla trasparenza nella gestione amministrativa dell’ente, prevista per questo pomeriggio. L’appuntamento è stato organizzato quest’anno dai commissari prefettizi che si sono insediati sei mesi fa dopo un’inchiesta giudiziaria che ha portato allo scioglimento del comune per sospetto di infiltrazioni mafiose. La prossima settimana i commissari hanno previsto un secondo incontro per presentare alla cittadinanza i dati di quanto è stato fatto in un semestre e quanto è previsto per i prossimi dodici mesi di commissariamento