Taranto, muore dopo l'incidente stradale: 4 medici indagati

La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo sulla morte del 46enne tarantino Vitantonio Quaggio. E ha iscritto sul registro degli indagati quattro medici del nosocomio tarantino.

L'uomo è deceduto il 2 agosto scorso, 36 ore dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 31 luglio lungo la Salina Grande, nel capoluogo ionico.

L'inchiesta

Nell'inchiesta per omicidio colposo sarebbero indagati, come atto dovuto, quattro medici del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto che hanno avuto in cura la vittima.

La pm di Taranto ha disposto il sequestro del veicolo e l'autopsia, che sarà eseguita oggi dal medico legale Roberto Vaglio e dal medico anestesista rianimatore Salvatore Silvio Colonna. I familiari di Quaggio, assistiti dallo Studio3A-Valore spa, hanno nominato consulente di parte Maurizio Scarpa.

L'autopsia dovrà accertare se il decesso sia stato causato da responsabilità dagli indagati nelle cure dopo l'incidente oppure dai gravi traumi riportanti nello schianto, con la conseguenza che nulla avrebbero potuto fare i medici per salvare la vita al paziente.

In tal caso, la loro posizione sarebbe stralciata e l'indagine proseguirebbe per omicidio stradale a carico della

conducente 65enne dell'auto con la quale quella della vittima si è scontrata.