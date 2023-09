Tempesta Jan su Portogallo e Spagna (ma con effetti sull'Italia). Sabato nubifragi, domenica estate ovunque

Un ciclone sull'Atlantico che punta verso Portogallo e ovest della Spagna che potrebbe avere anche ripercussioni anche sull'Italia. Non ha ancora un nome ufficiale, ma come spiega 3B Meteo forse l'Università di Berlino lo chiamerà Jan che è il primo nome in lista per la prossima tempesta ma avrà certamente modo di far parlare di sé.

Tempesta tropicale o ciclone

Al momento è ancora una depressione extra tropicale con un nocciolo freddo ma le proiezioni vedono una sua graduale transizione verso un cuore più caldo che gli potrebbe far assumere caratteri di tempesta tropicale o persino di ciclone, fermo restando che i cicloni tropicali atlantici (uragani) sono ben altra cosa.

A proposito di questi, come spiega 3B Meteo ce n'è uno proprio non lontano dall'area dove si svilupperà il nostro vortice, si tratta di Margot, lui un nome lo merita di diritto, un uragano di categoria 1 che stazionerà a lungo sull'Atlantico senza però raggiungere alcun continente.

Gli effetti sull'Italia

Il vortice ciclonico porterà temporali da sud-est verso nord-ovest attraverso tutto il Portogallo e parte della Spagna centro occidentale con il concreto rischio di eventi alluvionali. I venti arriveranno a 110km/h: particolare attenzione all'altezza delle onde a Nazarè, nota località di surfisti.

Un effetto collaterale del vortice si avrà anche in Italia: la risalita di correnti sciroccali richiamate dal minimo sul bacino del Mediterraneo stimolerà la formazione di un'area di bassa pressione fittizia tra le Baleari, la Francia meridionale e l'Italia settentrionale. Su questi settori sono attesi forti temporali anche a carattere di nubifragio nella giornata di sabato.

Le previsioni sabato

Nel corso delle prossime ore la situazione andrà a complicarsi ulteriormente per l'approfondimento di un vortice di bassa pressione che dal vicino Atlantico andrà a posizionarsi nei pressi del Portogallo. Questa depressione avrà una storia importante su tutto il settore iberico dove porterà forti temporali e nubifragi nel corso del weekend ma farà la sua parte anche sull'Italia nella giornata di sabato. Atteso un nuovo passaggio temporalesco su parte delle regioni settentrionali e a tratti anche al Centro con fenomeni che potrebbero risultare anche intensi.

Cosa cambia domenica

Poco o nulla cambierà sul resto della Penisola salvo qualche passaggio nuvoloso innocuo e nella giornata di domenica l'aumento della pressione al Centro-Nord garantirà una pausa soleggiata per tutti. Il denominatore comune sarà il caldo, anche intenso domenica su alcune regioni del Sud. Ora non ci resta che identificare le zone che saranno maggiormente a rischio per domani: