Teresa, morta a 15 anni la testimonial dei piccoli malati di tumore

Il suo sorriso è stato per anni il biglietto da visita dell'Abeo di Verona. Ed ha conquistato i cuori di tanti, da semplici cittadini a personaggi come Jovanotti, ai giocatori dell'Hellas Verona. E così tutti la vogliono ricordare: con quella carica di entusiasmo che non le è mai mancata. È spirata lunedì a soli 15 anni, in un letto di ospedale a Borgo Trento a Verona, Teresa Alliney, affetta anche lei da un male incurabile, un tumore del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati