Terni, donna di 36 anni stroncata da un malore poche ore dopo il parto

TERNI - Laura Anasetti, 36 anni, ternana, ha detto addio alla vita poche ore dopo il parto.

Un malore che non le ha lasciato scampo ha reso dolorosissimo il momento più bello per ogni donna.

Sulla morte di Laura, molto conosciuta in città per aver lavorato a lungo in uno dei locali più noti della movida, deceduta per un malore improvviso dopo ave dato alla luce la sua prima figlia, l'azienda ospedaliera fa sapere di "aver disposto un'indagine interna per verificare la correttezza del nostro operato".

La direzione sanitaria ricostruisce con una nota le ore che hanno preceduto la tragedia: “La signora di 36 anni è giunta alle 4 del mattino del 30 luglio per metrorragia alla 32esima settimana. Trattandosi di gravidanza patologica già nota, la paziente è stata immediatamente sottoposta a parto cesareo nel pieno rispetto delle più moderne linee guida e dei canoni di massima sicurezza, con successo e senza complicazioni. Dopo la ripresa del pieno benessere la signora ha accusato un malore improvviso, in presenza del personale del reparto. Immediatamente soccorsa anche dalla rianimatrice che si trovava già lì, la paziente è stata tempestivamente sottoposta ad ulteriori accertamenti e cure multidisciplinari. Siamo vicini alla famiglia per la tragicità dell’accaduto”.