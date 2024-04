Terremoto Poggibonsi, scossa 3.4 avvertita nelle province di Siena, Firenze e Arezzo

Una scossa di terremoto è stata registrata a 4 km da Poggibonsi, in provincia di Siena, alle 19.49. Secondo i dati dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) la magnitudo del sisma si attesta sui 3.4 gradi. Il terremoto - individuato a una profondità di 8 km - è stato avvertito distintamente nelle province di Siena, Arezzo e Firenze, anche nei capoluoghi. «Sono in corso verifiche - scrive il presidente Eugenio Giani sui social - al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone».

Il terremoto è stato avvertito in un'area molto vasta della Toscana.

Molta gente, per lo spavento, è uscita in strada. Diversi cittadini riferiscono di aver sentito la scossa anche ai piani alti delle abitazioni. Non si segnala al momento nessun danno a persone o cose.