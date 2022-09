Terremoto Genova, forte scossa di 4.1: gente in strada, sisma avvertito in tutta la Liguria

Terremoto a Genova, forte scossa avvertita in tutta la città e nel resto della Liguria. Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma è di 4.1, localizzato a 2 chilometri da Bargagli (Genova) a una profondità di 10 chilometri. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15.39. Più prolungato nel levante.

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha rassicurato i cittadini: «Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti».

Terremoto Genova, cosa sta succedendo

Ai piani alti degli edifici la scossa è stata avvertita in modo molto forte e sono tremati i vetri delle finestre. La scossa è stata avvertita in particolare nell'entroterra di Genova e del Levante, a Bargagli, Davagna e Torriglia. Il movimento tellurico ha sorpreso anche i turisti della riviera di levante, da Portofino a Sestri Levante, sia quelli che si trovavano negli alberghi ai piani più alti sia chi era in spiaggia.

Da un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. #terremoto #Genova #Bargagli — Giovanni Toti (@GiovanniToti) September 22, 2022

Bargagli, il sindaco: «Nessun danno, ma sono scioccato»

«Al momento non mi risultato né feriti né danni , sto girando per il paese per verificare di persona». Lo ha detto Sergio Casalini sindaco di Bargagli, comune situato sopra l'epicentro del terremoto. «Ero a casa e ho sentito una scossa fortissima, tutto ha iniziato ad oscillare e i soprammobili sono caduti - ha aggiunto - per fortuna nessun danno ma solo tanto spavento. Sono scioccato». Il sindaco ha contattato subito il responsabile della protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone prima di proseguire il sopralluogo in paese. «I miei concittadini stanno già rientrando nelle case».

Le segnalazioni social

Numerose le segnalazioni sui social. Il comico genovese Luca Bizzarri ha scritto: «Che botta!». Su twitter sono centinaia i commenti di utenti spaventati per l'intensità del terremoto: i post arrivano da Rapallo, Chiavari, Santa Margherita Ligure ed altri comuni della regione. Una ragazza scrive: «Terremoto terrificante, io nell’aula magna vecchia dell’Università, mi sono vista le statue e il lampadario in testa».