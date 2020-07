Terremoto, scossa a largo di Sabaudia: sisma a pochi chilometri da Ponza

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 21.13 nel mar Tirreno, a largo di Sabaudia. Lo segnala l'Ingv. La magnitudo del sisma è di 2.6, un valore non particolarmente preoccupante. Non si registrano, per ora, segnalazioni di danni a persone o cose sulla costa meridionale del Lazio, o sulla vicina isola di Ponza.

Ultimo aggiornamento: 21:57

