Tolfa, anziana trovata morta in casa, forse una rapina finita male: fermato un uomo

Ultimo aggiornamento: 13:14

C'è già un fermo aper l'omicidio di, la 91enne trovata morta in casa l'altra sera. Si tratterebbe di un uomo di origini albanesi, ma che vive nella cittadina collinare a 70 chilometri da Roma da moltissimi anni. Secondo le prime sommarie ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo, sembra in forte stato di alterazione alcolica, sarebbe entrato nell'abitazione dell'anziana nel centralissimo corso Italia in cerca di soldi.Avendone trovati pochi, si sarebbe infuriato e poi accanito sulla donna infierendo su di lei fino a ucciderla. Con lui ci sarebbe stata anche un'altra persona che i carabinieri stanno cercando. La caccia all'uomo continua