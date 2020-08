Tornano da un viaggio in Grecia e vanno a una festa non sapendo di essere positivi al covid: scatta l'allerta

Sono tornati dal viaggio della maturità in Grecia e sono andati a una festa, ma erano positivi al coronavirus. È scattata l'allerta a Macerata dove due giovani di Montelupone e Morrovalle, potrebbero aver diffuso il virus dopo aver partecipato a una festa non sapendo però di essere positivi al covid.



A dare la notizia è Il Resto del Carlino che spiega che sono in corso altri tamponi per capire se altri giovani sono stati contagiati. Il problema è nel fatto che, tornati dal viaggio, i ragazzi sono andati a una festa e proprio lì potrebbero aver diffuso il contagio.



Non è stato possibile risalire a tutti i presenti, per questo il sindaco di Montelupone, Rolando Pecora, su Facebook ha confermato che dopo quaranta giorni Covid free il paese deve fare di nuovo i conti con il virus e ha invitato le persone alla cautela. Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA