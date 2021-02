Toscana torna zona arancione? Il presidente del consiglio regionale: «C'è il rischio, ma decide il Cts»

Di che colore sarà la Toscana la prossima settimana? «Una risposta certa a questa domanda non posso darla io perchè ci sono 21 indicatori da valutare, però ci sono un paio di indizi che ci danno una tendenza: il trend settimanale dei contagi è in aumento; nell'ultima settimana ci son stati 4162 casi, quella precedente erano 3597, quella ancora prima solo 3007. L'Rt è leggermente sopra l'unità. Mentre i ricoveri sono 815 ed erano 736 il 23 gennaio». Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post su Facebook. Come ha detto anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani, stamani nell'Aula del Consiglio regionale, dopo 5 settimane di giallo «si rischia effettivamente il passaggio all'arancione».

Spostamenti, divieti tra regioni confermati? Ecco cosa può succedere venerdì (e qualche regione cambierà colore)

«E non si può negare che preoccupano pure la presenza di alcune varianti e alcuni cluster sul territorio. Ma la valutazione finale, come sempre in questi casi, spetta al Comitato Tecnico Scientifico e al Ministero», precisa Mazzeo. «La situazione, certamente, non va sottovalutata ma il sistema sanitario regionale è forte e ha bisogno della collaborazione di tutti noi cittadini - continua Mazzeo - Solo i vaccini e la copertura vaccinale potranno mettere fine a questo incubo chiamato Covid-19. Occorre vaccinare in fretta il numero maggiore di persone».

Domani, ricorda Mazzeo, inizierà la somministrazione dei vaccini Astrazeneca agli under 55: «siamo tra le prime regioni a farlo e spero vengano inclusi in questa fase anche i dottorandi e gli assegnisti di ricerca dato che anche loro sono parte della comunità accademica e contribuiscono alla didattica e alla ricerca. Far ripartire scuole e università in sicurezza è prioritario per costruire il futuro». Infine Mazzeo ricorda anche che oggi in Toscana ci sono stati 671 nuovi casi positivi su 9.474 prime diagnosi (7,1% di positivi).







