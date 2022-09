Treviso, cacciatore colpisce ciclista in fronte e fugge: una taglia di 500 euro per smascherarlo

Cacciatore colpisce con un pallino in piena fronte un ciclista di passaggio e viene messa una taglia per chiunque permetta di smascherarlo. Una ricompensa di 500 euro per chi sia in grado di fornire elementi utili a riconoscere e far condannare il cacciatore che - domenica scorsa 18 settembre - ha ferito il cicloturista trevigiano a Castelcucco, in provincia di Treviso, ed è poi scappato.

La taglia dell'Associazione difesa animali e ambiente

La taglia sul cacciatore è stata messa dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente che - in una nota - ha anche evidenziato come sia mancato da parte delle associazioni venatorie un appello chiaro al responsabile del fattaccio a costituirsi.