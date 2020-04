Treviso, emorragia cerebrale a 16 anni: calciatore uscito dal coma. Il Vicenza: «La partita è ancora lunga ma ne uscirai»

Dopo otto giorni è uscito dal coma all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato, il 16enne difensore del L.R., colpito lo scorso 20 aprile da un'emorragia cerebrale mentre si trovava nella sua abitazione di Resana (Treviso) e poi sottoposto a un intervento chirurgico di diverse ore. A darne notizia sul proprio sito internet è il club biancorosso, che pubblica anche la foto della squadra.«Attendevamo tutti di poter dare delle notizie positive - viene spiegato - che finalmente sono arrivate. Si è risvegliato, è fuori pericolo e rimane in prognosi riservata. I suoi primi pensieri sono stati rivolti alla mancanza del calcio e ai compagni di squadra. Si è poi emozionato nello scoprire tutte le testimonianze di affetto ricevute. La partita è ancora lunga - l'auspicio della società leader del girone B della serie C -, ma siamo tutti al tuo fianco in questa battaglia e siamo sicuri che continuerai a lottare come sai fare tu». Attraverso lo stesso sito del L.R. Vicenza la famiglia del ragazzo ringrazia «tutte le persone che in questi giorni hanno dimostrato il proprio sostegno e la propria vicinanza». La società desidera unirsi ai ringraziamenti per i tanti messaggi ricevuti in questi giorni e arrivati da ogni parte d'Italia.