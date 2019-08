Trova carta bancomat, compra vestiti e fa benzina per 630 euro: denunciata 22enne

Sabato 3 Agosto 2019, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 15:33

Si èdi una carta di credito utilizzandola all’insaputa del titolare, ma alla fine una, V.G., residente a Lonigo , in provincia di Vicenza , è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Lonigo: ieri, a conclusione di una scrupolosa attività di indagine, i militari l'hanno deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per ilLa giovane, nei giorni precedenti, dopo aver rinvenuto unadenunciata come smarrita da un 53enne, a sua volta residente a Lonigo, l'ha utilizzata per effettuare numerosi acquisti, soprattutto capi di vestiario e abbigliamento, in diversi esercizi commerciali della provincia, ma anche per fare rifornimento di benzina con la sua auto, per un totale quantificato in 630 euro.I militari dell’Arma sono riusciti ad identificare in maniera inequivocabile la responsabile, attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza di alcuni negozi e distributori di carburanti, individuati tramite gli addebiti sul conto corrente della parte lesa.