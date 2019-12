Trovata morta nel fiume la 37enne scomparsa dopo aver bruciato l'auto

È stata trovata morta la donna di 37 anni scomparsa nei giorni scorsi dopo aver dato fuoco alla sua auto a Maniago, in provincia di Pordenone. Il corpo esamine della donna esanime è stato individuato in una golena del Meduna sul lato sinistro del fiume, in località appena a Sud del Nuovo Ponte Giulio (SP 19). Intervenuti sul posto i carabinieri di Maniago. Sono in corso le operazioni di recupero della salma, con l'elicottero della protezione civile. Le ricerche hanno impegnato i vigili del fuoco e il soccorso alpino.

Ultimo aggiornamento: 18:25

