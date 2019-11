Passeggiano lungo i binari, coppia di turisti investita da un treno a Porto Marghera: l'uomo è grave

MARGHERA (VENEZIA) - La notte scorsa, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Porto Marghera per l’investimento di striscio di una coppia di giovani francesi di 26 e 27 anni da parte di un treno in manovra. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la coppia si trovasse a camminare lungo i binari, quando il treno vuoto, che stava rientrando lentamente in deposito con una delle carrozze centrali ha strisciato i due giovani.

Ferito in maniera grave l’uomo, che è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasferito all’ospedale dell’Angelo. Ferita in maniera più lieve la ragazza, portata pure lei in ospedale a Mestre. I vigili del fuoco hanno effettuato una verifica sotto il treno per escludere il coinvolgimento di altre persone. Sul posto la Polfer. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:30.

