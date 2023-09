Turisti irlandesi morti a Roma, gli amici: «Erano fantastici, dovevano portare i nipotini a Disneyland»

Da ieri sera è calato il buio su Kilmore, in Irlanda. La morte di Paul e Mary O'Reilly (59 e 60 anni) ha lasciato tutti senza parole. Sono le due vittime del terribile incidente avvenuto a Roma, sulla via Cristoforo Colombo. Erano marito e moglie, ma anche genitori e nonni. «Siamo devastati, è un fulmine a ciel sereno», ha detto Jim Moore, cugino della donna che sta avvisando tutti i conoscenti della disgrazia. «Amavano viaggiare, non era una novità per loro», ha aggiunto. L'aereo per Roma è stato l'ultimo della loro vita, sempre insieme anche nel destino più atroce.

Le due vittime dell'incidente, avvenuto giovedì all'ora di pranzo all'incrocio tra la grande arteria che dal centro della città conduce al mare e via di Malafede, erano sposati da diversi anni.

Roma era l'ultima tappa della loro estate, passata in giro per l'Europa. Secondo alcuni testimoni, avrebbero attraversato con il rosso, correndo.

I due erano molto attivi nella contea di Wexford, conosciuti e apprezzati da tutti. Mary era una sarta, che dava una mano al centro di immigrazione. Paul era un ex pescatore, che ha lavorato per tanti anni nel settore marittimo, anche lontano da casa.

Patrick Mernagh, parroco di zona, ha detto: «Tutti conoscono Mary e Paul. Non vedevano l'ora di fare una vacanza da soli. So che la prossima settimana avrebbero portato i due nipoti a Disneyland per una vacanza speciale per loro. È una situazione davvero tragica». Un vicino di casa li ha descritti «come amorevoli e meravigliosi».

L'automobilista 54enne che li ha investiti è indagato per omicidio stradale. Ieri, dopo essere stato trasportato all'ospedale, era risultato positivo al narco-test. Ha riportato alcune ferite e si trova tutt'ora ricoverato. Le due vittime, che si trovavano a Roma in vacanza, avrebbero attraversato di corsa e con il rosso così come sostenuto da alcuni testimoni.