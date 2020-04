Un alone intorno al sole: l'arcobaleno circolare incanta mezza Italia e preannuncia pioggia

Dalla Lombardia al Piemonte, dalla Liguria alla Toscana fino al Lazio: tutti con il naso all'insù ad osservare uno stranissimo fenomeno atmosferico. Il sole circondato da un alone più chiaro bordato quasi con un arcobaleno. Si tratta di un raro fenomeno ottico. In particolare quello visto stamattina, e rilanciato dai social, viene definito anche “alone a 22 gradi”.

Il suggestivo arcobaleno circolare si forma intorno al Sole per effetto della rifrazione della luce generata dalle nubi alte e stratificate, i cosiddetti cirriformi, nubi che viaggiano nella zona della troposfera, la regione dell'atmosfera che dal suolo si estende fino a 10-15 km, oltre i 6000 metri di quota e sono composte da cristalli di ghiaccio molto piccoli, praticamente trasparenti.



Proprio questi minuscoli cristalli fungono da lente e l'alone che si crea forma una specie di arco o anche un cerchio completo intorno alla luce con bande colorate che ricordano molto da vicino quelle dell'arcobaleno. I cristalli di ghiaccio dei cirri, che sono composti da minuscole strutture esagonali, danno alla luce un angolo di rifrazione di 22 gradi: da qui il nome che viene associato al fenomeno ottico.

Un fenomeno conosciuto sin dall'antichità visto che secondo lo studioso Paolo Colona, astrofisico della Società Italiana di Archeoastronomia e dell'Accademia delle Stelle, a questo è ispirato il mito greco di Issione, l'uomo condannato da Zeus ad essere per tutta la vita legato ad una “ruota di fuoco” nel cielo per la slealtà mostrata verso gli uomini e gli dei. Del parelio, questo il nome scientico, d'altra parte ne parlaronoanche Cicerone e Seneca. Per i marinai, in particoplare, è segno di sventura perché di solito annuncia un repentino cambio delle condizioni atmosferiche. E infatti per il week end è prevista pioggia



