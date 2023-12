Napoli, tramonto rosso fuoco: tutti con il naso all’insù

Naso all'insù e obiettivi degli smartphone puntati in alto, per lo spettacolo che si è presentato, oggi al tramonto, nel cielo di Napoli e provincia.

Una mantello rosso fuoco, ha catturato l'attenzione di tantissimi utenti che nel giro di pochi minuti hanno affollato le bacheche dei social network, invase da numerose foto e video dello straordinario fenomeno - come quella in copertina, scattata dall' ex direttore del MANN Paolo Giulierini, da un terrazzo del centro storico.

Uno show regalato dalla natura, grazie ad un cielo terso e dal vento in quota che ha conentito la formazione delle caratteristiche nubi lenticolari, composte da sottilissimi cristalli di ghiaccio che poi, grazie alla rifrazione della luce, hanno dipinto il cielo con splendide sfumature.

Il tramonto spettacolare di oggi, segue l'aurora, altrettanto spettacolare. dell'11 dicembre, subito diventate virali sui social network.