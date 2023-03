Uomo e donna trovati morti in casa: mistero a Lucca, i corpi trovati da un parente

Un uomo e una donna sono stati trovati privi di vita in un'abitazione in località il Piaggione, nel comune di Lucca. A dare l'allarme sembra sia stato un parente della donna, che avrebbe 60 anni. Sul posto i sanitari inviati dal 118 che non hanno potuto che constatare il decesso e i carabinieri.

Uomo e donna morti a Lucca

La donna, 60 anni, da quanto appreso sarebbere oroginaria del posto, l'uomo, 63 anni, di Milano. A fare la scoperta sarebbe stata la figlia della donna. Nell'abitazione a Piaggione, lungo la via del Brennero, si sta recando il pubblico ministero di turno. Nessuna ipotesi al momento viene fornita dagli inquirenti sulle cause del decesso.