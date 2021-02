Scuola, variante inglese, i presidi: «Difficile pensare di tornare in classe al 100%»

Scuola, la variante inglese del Covid allarma i presidi: «Difficile pensare di tornare in classe al 100%». «Sicuramente l'obiettivo è tornare in classe al 100% - dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli a Sky Tg24 -, ma il problema è se sia possibile, tanto più con la variante inglese che sembra molto aggressiva dal punto di vista dei contagi. In questo momento è molto difficile pensare al rientro al 100% ma è certamente un obiettivo di lungo termine, l'anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questo abbiamo chiesto una accelerazione della campagna vaccinale per la scuola».

APPROFONDIMENTI ROMA Scuola, effetto Covid sulle pagelle: voti più bassi per la Dad ROMA Scuola, i presidi: «Prova Invalsi straordinaria per testare gli... ROMA Doppia mascherina a scuola contro la variante inglese. I presidi:... ROMA Variante inglese, Cts: scuole a rischio stop. Impennata di contagi...

Doppia mascherina a scuola contro la variante inglese. I presidi: «Protezione durante le lezioni»

Scuola, i presidi: «Prova Invalsi straordinaria per testare gli esiti della Dad»

Scuola, effetto Covid sulle pagelle: voti più bassi per la Dad

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA