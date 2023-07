Venezia cerca medici: «Venite a lavorare nella città più bella del mondo». La campagna anti-crisi

Venezia cerca medici. «Dottore, dottoressa, la città più bella del mondo ti aspetta». Nel cuore di un disegno colorato e accattivante che riprende le caratteristiche forme sinuose dei palazzi e dei ponti di Venezia, c'è un dottore sorridente con al collo il suo stetoscopio. Punta lo strumento verso il campanile di San Marco. «Fare il medico di famiglia nella città più bella del mondo? Ai medici di medicina generale che, da altre regioni o da altri Paesi, intendono proporre la loro candidatura per svolgere la loro attività a Venezia, l'Azienda sanitaria Ulss3 Serenissima offre tutto il sostegno possibile». È la promessa su cui poggia la campagna appena lanciata dalla città veneta, in un momento storico difficile per tutta Italia.

«In un quadro nazionale che presenta una sempre maggiore difficoltà nel reperimento dei medici e di fronte alla sempre più acuta carenza di medici di famiglia - si legge nella presentazione della campagna che viaggerà sui social - la Ulss 3 Serenissima è sempre alla ricerca di medici di medicina generale.

«Per andare incontro al professionista interessato al ruolo - spiega la Ulss3 - l'Azienda, assieme all'amministrazione Comunale, può: mettere a disposizione un ambulatorio a canone agevolato; accompagnare il professionista nella ricerca dell'alloggio; rendere disponibile un parcheggio gratuito alle porte della città», è la promessa. Sul sito tutte le informazioni sugli ambiti carenti per i quali si cercano camici bianchi. La campagna-appello è stata anche proiettata sulla facciata dell'ospedale Civile di Venezia. «Oggi più che mai - recita la voce guida in un video - Venezia ha bisogno di chi la curi, ha bisogno di chi scelga di esercitare la propria nobilissima funzione nelle case e tra la gente di questa città fragile e spettacolare». Per parte sua, prosegue il video, la città «offre una qualità del vivere che non ha confronti» in un «tessuto di vita e relazioni che nessun'altra al mondo può garantire»