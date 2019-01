Viadotto a rischio crollo sulla E45, pm dispone il sequestro

Verrà chiuso per rischio collasso il viadotto Puleto dell'E45. Il gip ha disposto il sequestro e la chiusura del viadotto, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo, al confine fra Toscana e Romagna. Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola della stessa E45 avvenuto l'11 febbraio scorso: secondo una commissione di tecnici incaricata dal pm, il viadotto sarebbe a rischio collasso. Il sequestro è stato notificato stamani dai Cc è in corso di esecuzione.