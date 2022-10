Aggredita e violentata dentro uno sgabuzzino del reparto di Urologia dove stava svolgendo il tirocino. E' la triste vicenda in cui è rimasta vittima una giovane infermiera di 20 anni appena nel più noto e grande policlinico di Roma: l'Umberto I.

I fatti sono accaduti nella notte di giovedì, la ragazza era in servizio e un infermiere più anziano, di 55 anni e da due impiegato nel reparto ha abusato di lei. L'uomo, che al policlinico ha lavorato anche nel reparto di Cardiochirurgia, è stato identitificato e denunciato per violenza sessuale. Già da giovedì, per volere della direzione generale del policlinico, è stato sospeso dall'incarico.

La ragazza dopo la violenza è corsa al pronto soccorso dell'ospedale denunciando quanto accaduto. Il referto clinico non lascia adito a dubbi, i sanitari, da prassi, hanno attivato il codice rosa previsto nei casi di violenza. Chi ha potuto parlare con la giovane racconta un grande dolore ma anche una grande forza e lucidità nel ripercorrere quegli attimi drammatici.

Dalla Regione l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato tramite una nota diffusa in mattinata fa sapere: «Non appena informato del gravissimo episodio ho chiesto all'azienda ospedaliera universitaria policlinico Umberto I di adottare provvedimenti immediati e proporzionali alla gravità dell'accaduto. Andrà coinvolto anche l'ordine professionale per assumere tutte le opportune iniziative. Si è tradito il codice deontologico ed è inaccettabile. Alla vittima deve essere dato tutto il sostegno di natura psicologica e di tutela legale. L'azienda deve costituirsi parte civile».