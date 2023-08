Flussi turistici imponenti, rafforzati i controlli sul Laceno: in 200 già identificati

Importanti flussi turistici destinati ulteriormente a crescere nei prossimi giorni, scattano controlli straordinari sull’altopiano del Laceno nel comune di Bagnoli Irpino. Attenzione anche per la presenza di animali lungo le strade, soprattutto della vacca podolica. Questi antichi e imponenti bovini, caratterizzati da un forte adattamento ad ambienti estremi ove è difficile reperire risorse alimentari, per la loro natura errante possono costituire un concreto pericolo per la circolazione. Di recente, infatti, si è verificato un incidente fatale per l’animale coinvolto e con gravi conseguenze per l’utente della strada.

Al fine di tutelare la sicurezza di turisti e animali, nel quadro delle direttive impartite dal prefetto di Avellino, il comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, attraverso le Stazioni della Compagnia di Montella (prima tra tutte quella di Bagnoli Irpino), insieme alla Stazione Carabinieri Forestale di Bagnoli Irpino, sarà impegnato per tutto il mese di agosto, in servizi dedicati che integrano quelli preventivi quotidianamente svolti anche in supporto alla polizia municipale di quel comune.

I controlli eseguiti sulle principali arterie a ridosso dell’altopiano hanno consentito di identificare, solo negli ultimi 5 giorni, quasi duecento persone tra cui alcune gravate da pregiudizi di polizia.