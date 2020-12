Zaia: «Casi di variante inglese in Veneto». Ieri record di contagi. Diretta

«Casi di variante in Veneto». Ne ha parlato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante una diretta Facebook per per comunicazioni ed aggiornamenti in merito all'emergenza coronavirus. La scoperta, ha spiegato il governatore, è stata fatta la Vigilia di Natale dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie. A Natale nella regione sono stati registrati 5.010 nuovi casi di positività. Un balzo in avanti di proporzioni che non si vedevano dal 12 dicembre, quando l'incremento di casi si attestò a quota 5.098. Un dato ancora più eloquente se rapportato ai 13.776 tamponi fatti, un numero esiguo rispetto ai 22.914 del giorno precedente. Il tasso di positività è salito al 36,3%, tre volte di più della media nazionale che è al 12,5%.

«Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus 'estivò non c'entrava niente con quello della prima ondata e nemmeno con quello che circola adesso. Si diceva che le feste e la libertà estiva avevano diffuso il contagio. Il contagio di oggi, dai dati in nostro possesso, non avviene con la mutazione che avevamo questa estate», ha aggiunto Zaia anticipando i dati di uno studio sulle diverse mutazioni del Covid in Italia realizzato dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, di Legnaro (Padova).

Nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bollettino, in Veneto si sono registrati 2.523 positivi al Covid 19, i morti sono stati 33.

