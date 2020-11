Zaia chiede aiuto ai veterinari per fare i tamponi: «Anche l'uomo è un mammifero»

Coronavirus in Veneto: il presidente della Regione, Luca Zaia, chiama anche i veterinari per fare i tamponi ai cittadini.

L'annuncio arriva direttamente da Luca Zaia. «Ho dato disposizione di convocare i rappresentanti dei 2.450 veterinari in Veneto per fare i tamponi. L'uomo è un mammifero, tutti i mammiferi hanno sette vertebre cervicali, allattano il neonato e i veterinari sono esperti di questo» - spiega il presidente della Regione Veneto - «Non è nulla di trascendentale pensare di fare un percorso con i veterinari, se fossero disponibili per fare i tamponi».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, in Veneto impennata di nuovi contagi. Zaia: «Giorni... IL BOLLETTINO Covid, in Veneto la situazione si aggrava: in 24 ore 17 morti altri... IL BOLLETTINO Covid Veneto, 2.697 contagi in 24 ore. Zaia: «I medici di base...

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA