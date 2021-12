Zona gialla, dalla Lombardia alle Marche: 5 Regioni a rischio. Ecco perché (e quali sono). A Bolzano scatta lunedì

Molte le novità in arrivo sul fronte del Covid. La più importante è che da lunedì 6 dicembre i non vaccinati non potranno più accedere ai ristoranti al chiuso, né partecipare a feste o entrare in discoteca o gustrasi una partita di calcio allo stadio o una mostra.

E' l'effetto dell'entrata in vigore del Super Green pass, in pratica il Green pass "riservato" vaccinati e dei guariti che diventa automaticamente un pass partout per la vita...

