Afghanistan, kamikaze si fa esplodere davanti alla moschea degli sciiti: 10 morti e una ventina di feriti

È di almeno dieci morti il bilancio dell'attentato kamikaze sferrato questa mattina a Kabul, in Afghanistan, vicino a un raduno della comunità sciita in una moschea nella zona di Mosalla-e-Mazari, quartiere occidentale della capitale. Lo ha reso noto il sito di Tolo News. Ventidue sono invece le persone rimaste ferite nell'esplosione e trasferite in ospedale a Kabul, ha aggiunto il sito dell'emittente. La comunità sciita è stata colpita mentre era riunita per commemorare l'anniversario della morte di Abdul Ali Mazari, leader del Partito dell'Unità islamica dell'Afghanistan.



Un portavoce del ministero degli Interni, Nasrat Rahimi, ha però confermato al momento a Tolo News un bilancio di sette morti e 22 feriti nell'attentato. Rahimi ha spiegato che l'esplosione è avvenuta a un posto di blocco che dista almeno trecento metri da dove era in corso la commemorazione della comunità sciita, dove erano presenti anche alti funzionari del governo di Kabul. Tra i morti anche un poliziotto afghano, ha aggiunto.

