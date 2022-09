Attentato a Kabul, morti due funzionari dell'ambasciata russa. «Le vittime sono almeno 25»

Un attentato kamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa di Kabul in Afghanistan nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto. Due funzionari dell'ambasciata russa a Kabul sono morti nell'attentato suicida di stamane. Lo riferiscono le agenzie russe Interfax e Ria Novosti. Secondo media internazionali nell'attentato sarebbero state uccise «almeno 25 vittime».

Afghanistan, l'Isis rivendica l'attentato alla moschea Sciita di Mazar-iSharif

L'Isis annuncia: «Abbiamo un nuovo Califfo». Morto Al-Qurashi: si è fatto esplodere nel corso di un blitz Usa in Siria

Aftermath of today’s explosion in front of the Russian Embassy in #Kabul. Local sources confirm the death & injury of some Russian diplomats & Afghan visa applicants. No actual details have been released as #Taliban keep limiting the access to information. #Afghanistan #Afghan pic.twitter.com/C2ESpCwb6c

— Kabir Haqmal (@Haqmal) September 5, 2022