Amazzonia, Bolsonaro accusa la Francia di ingerenza: «I loro sono solo interessi economici»

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha criticato il governo francese e gli «sciiti» difensori dell'Amazzonia in risposta alle dichiarazioni del ministro del Commercio estero francese, Franck Riester. Quest'ultimo ha affermato che il governo di Emmanuel Macron non firmerà l'accordo Ue-Mercosur perché il Brasile continua a devastare la foresta e viola l'Accordo di Parigi sul clima. «Mi dicono che un ministro, di cui non dico il nome perché non parlo francese, avrebbe garantito ai senatori che la Francia non firmerà l'accordo Mercosur-Ue. Lo fanno per interessi economici: la Francia è nostra concorrente, sono le commodities», ha sostenuto Bolsonaro.

«Quel caro ministro dice che l'Amazzonia non è solo brasiliana. Allora chiedo: come funziona in Francia la politica delle frontiere aperte? Cosa fanno con le persone che vengono dal Nord Africa? Il presidente (Macron) ha aperto le porte a gente che non ha rispetto per le donne», ha rincarato il leader di estrema destra, non nuovo a duelli verbali con l'omologo francese, soprattutto sulle politiche ambientali del Brasile in relazione all'Amazzonia