Baghdad, tre razzi cadono vicino all'ambasciata degli Stati Uniti: il suono delle sirene

Almeno tre razzi sono caduti nei pressi dell'ambasciata americana a Baghdad. Secondo diversi media internazionali, i razzi caduti in prossimità della missione degli Stati Uniti, nella Green Zone di Baghdad sarebbero stati lanciati in rapida successione. Le sirene d'allarme dell' ambasciata sono scattate subito dopo le esplosioni. L'attacco, sferrato probabilmente con razzi Katiuscia, non risulta aver provocato feriti. Il personale dell'ambasciata è stato fatto entrare nei rifugi.

“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 20, 2020