Bambina di due anni schiacciata da una statua di ghiaccio in un mercatino di Natale, morta a causa delle gravi ferite.

Ech si schockéiert a betraff nom déidlechen Tëschefall gëschter um Stater Krëschtmaart, wou e klengt Kand säi Liewe verluer huet. Et ass net a Wieder ze faassen, wéi traureg dat eis mécht. Mäin déifste Matgefill a Bäileed fir d‘Famill. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 25 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadopo essere stata schiacciata da una, mentre si trovava nel mercatino di Natale di piazza Guillaume II inieri verso le 20.Alcuni testimoni hanno riferito che la scultura sarebbe crollata frantumandosi vicino ad una pista di pattinaggio, edsarebbe caduto sulla vittima. La polizia ha confermato stamattina che la bambina sarebbea causa delle gravi ferite riportate, nonostate i tentetivi dei paramedici di rianimarla.Secondo l'emittente, la piazza è stata evacuata a e chiusa al pubblico per permettere alla polizia scentifica di esainare il luogo dei fatti. Gli investigatori hann chiesto ad eventuali testimoni con ulteriori informazioni di faris avanti.Questa mattina lha annunciato di stare trattando il caso come. Non è ancora infatti perchè la statua sia crollata. Lo, interrogato dalla polizia ha dichiarato: «La statua nn sarebbe mai potuta cadere da sola». Ha aggiunto che la base della scultura in questione persava due tonnellate.Il primo ministro del Lussemburgoha scritto su Twitter: “Sono scioccato e dispiaciuto dopo il tragico incidente di ieri al mercatino di Natale dove una bambina ha perso la vita”.L'evento ha lasciato nella disperazione la, che è stata affidata alle cure di un gruppo di supporto psicologico locale.