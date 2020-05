Filadelfia, spunta anche "Batman" durante la manifestazione

Durante le manifestazioni e gli scontri per l'uccisione di George Floyd, la rete è stata invasa di video pubblicata da molti utenti presenti nelle varie città americane. Scesi in piazza, qualcuno ha incrociato anche "Batman", o meglio, un uomo vestito da Batman che cammina indisturbato tra le persone a Philadelphia. L'immagine è alquanto scenografica e ricorda proprio una scena del famoso film

Continuano dunque negli Stati Uniti le proteste per la morte dell'afroamericano George Flyod a Minneapolis per mano della polizia. Venticinque città in 16 città, riferisce la Cnn, hanno imposto un coprifuoco mentre la Guardia Nazionale è stata inviata in circa dodici Stati e nel Distretto di Columbia. Oltre a Minnapolis, tra le città che hanno imposto il coprifuoco figurano Beverly Hills, Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, San Paolo, Rochester, Cincinnati, Cleveland, Colombo, Dayton, Toledo, Eugene, Portland, Filadelfia, Pittsburgh, Charleston, Columbia, Nashville, Salt Lake City, Seattle e Milwaukee



Ultimo aggiornamento: 16:59

