Roma, bimbo di due anni fugge da casa di notte: «Io sono Batman». Salvato dai carabinieri: dove abiti? «Vi porto se mi date un po' di cioccolata»

C’è un nuovo Batman a Gotham City. Niente maschera o mantello, solo un pigiamino e piedini nudi. Vicino a lui non ci sono neanche grattacieli, ma solo il verde di Castel Gandolfo. Non si chiama Bruce Wayne, non guida la Batmobile, al massimo un triciclo. Eppure, sfidando il freddo e la pioggia della notte, ha percorso da solo due chilometri per soddisfare l’irresistibile voglia di coccolare un cucciolo che aveva conosciuto qualche giorno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati