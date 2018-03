Belgio, il Parlamento taglia lo stipendio al principe: «Un accanimento contro di me»

Meno fondi al principe. Il Parlamento del Belgio ha approvato con un voto segreto in plenaria alla Camera una riduzione del 15% dell'appannaggio del Prince Laurent. I voti a favore sono stati 93, mentre i contrari 23. Lo scrive la stampa belga. La decisione è stata presa dopo la partecipazione del principe in uniforme dell'esercito ad un ricevimento all'ambasciata cinese senza l'autorizzazione del governo. Poco prima del voto il presidente della Camera, Siegfried Bracke ha letto una lettera indirizzata ai deputati dal principe. Nella missiva di tre pagine Laurent ha denunciato «l'accanimento» nei suoi confronti.



«Questa dotazione, che parliamo di ridurre o eliminare in base a una strategia politica o dei media, è il prezzo di una vita, il prezzo della mia vita, che è ampiamente alle mie spalle oggi», ha scritto il Principe. Ma le sue argomentazioni non hanno convinto l'Assemblea. E neanche la difesa del suo avvocato avvenuta la scorsa settimana davanti a una commissione speciale della Camera. La riduzione del 15% della dotazione principesca per un anno equivale ad un taglio di 46mila euro dagli attuali 300mila euro. Il principe Laurent impugnerà la decisione. Figura controversa, il principe, fratello del re Filippo del Belgio, secondo figlio maschio di Alberto II dei Belgi e Paola Ruffo di Calabria, è stato in passato al centro di gaffe e polemiche.

Venerdì 30 Marzo 2018, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 08:38

