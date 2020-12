Biden, Lloyd Austin primo afroamericano alla Difesa Usa: il segretario è un generale in pensione

Usa, sarà Lloyd Austin il segretario alla Difesa Usa. Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, infatti, ha scelto il generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa. Lo riportano i media Usa, tra cui Politico e la Cnn. Austin è stato il numero uno dello Us Central Command e vice capo di stato maggiore delle forze armate Usa. Se confermato dal Senato, sarà il primo afroamericano della storia a guidare il Pentagono. L'annuncio è atteso in settimana.

