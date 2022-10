Bimba di 3 anni infila la mano nella gabbia dell’orso: l’animale le stacca un braccio

Mentre era allo zoo, una bambina di 3 anni ha infilato la mano nella gabbia dell’orso. Ma la reazione dell'animale è stata tutto fuorché amichevole e la piccola è stata attaccata. Il grande predatore le ha staccato un braccio e la notizia sta facendo il giro del mondo.

L'attacco

La piccola è stata attaccata dall’animale che le ha staccato un braccio. L’episodio è accaduto lo scorso 18 ottobre a Sulaymaniyah, nella regione del Kurdistan in Iraq. È probabile che la bimba sia stata spinta dalla curiosità e abbia tentato di accarezzare l’animale infilando la mano nella recinzione. Un gesto innocente, di bambina inconsapevole, che ha avuto come epilogo una vera e propria tragedia. Secondo quanto riportato dai media locali nessuno è riuscito a fermare in tempo la piccola vittima.

Lavin Saeed, 4, suffered multiple injuries after she was attacked by a bear in ChaviLand Zoo of Sulaymaniyah. pic.twitter.com/19UN6SUwFk — Sardar Sattar (@SardarSattar) October 17, 2022

L'orso si è sentito aggredito

La piccola ha sicuramente agito inconsapevolmente, ma è stata anche sfortunata: nella gabbia in cui ha messo la mano non c’erano animali di piccole dimensioni, magari innocui, ma un possente orso probabilmente alterato dallo stato di cattività. Probabilmente l'animale ha reagito in maniera violenta perché si è sentito in pericolo. E con un morso ha strappato via il braccio della piccola.

Il ricovero

Dalle foto rese apparse su Twitter si può vedere la bambina ricoverata, stesa su una barella e svenuta. I funzionari hanno informato della chiusura dello zoo, per verificare se la struttura garantisca l’opportuna sicurezza ai visitatori. Nel frattempo la notizia fa discutere gli utenti dei social. In molti pensano che sia stata colpa della disattenzione dei genitori, mentre in altri difendono il padre e la madre della piccola che non potevano prevedere una reazione così violenta da parte dell'animale. Secondo quanto si apprende la bambina non sarebbe in pericolo di vita.