Lascia il figlio in auto sotto al sole: morto bimbo di tre anni. La madre (ora in cura) doveva accompagnarlo all'asilo

Un bambino di tre anni è morto dopo che la mamma lo ha dimenticato all'interno di un'auto parcheggiata sotto al sole. Il tragico episodio è avvenuto nella località spagnola di O Porriño, in provincia di Pontevedra (Galizia, ndr.).

Un'azione che dovrebbe essere quasi meccanica: parcheggi l'auto, prendi tuo figlio e lo porti all'asilo. Ma non è andata così. La mamma, dipendente della multinazionale farmaceutica Lonza, aveva parcheggiatola macchina nella zona industriale di Torneiros, poi, avrebbe dovuto accompagnare il figlio all'asilo, come tutte le mattine, ma si è dimenticata di farlo ed è andata direttamente al lavoro lasciando il piccolo addormentato nel seggiolino sul sedile posteriore.

E il padre? Poco prima delle ore 16:00, il papà del bimbo si è recato all'asilo e le maestre gli hanno detto che quel giorno non era presente a scuola.

Codice rosso immediato. Le ricerche sono partite fin da subito: il primo luogo delle ricerche è stato proprio il parcheggio dove era presente l'auto della madre. I medici, arrivati tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per il bimbo, se non constatarne il decesso. La madre è sotto choc e le è stato messo a disposizione uno psicologo.

Ora la Guardia Civil è in attesa di risposta per l'esito dell'autopsia. L'inchiesta della polizia è ancora aperta, ma non ci sono particolari dubbi sulla dinamica di quanto avvenuto. Le forze dell'ordine concordano sul fatto che il bambino sia morto per un colpo di calore.