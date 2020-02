Bus precipita in un fiume, mentre accompagna i passeggeri a un matrimonio: 24 morti

A Rajasthan, nella zona nord-occidentale dell'India, 24 persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite dopo che l'autobus sul quale stavano viaggiando per recarsi a un matrimonio è caduto in un fiume, secondo quanto riferito dai media locali.

L'incidente è avvenuto quando il veicolo ha perso uno pnumatico. Tale circostanza ha fatto in modo che l'autista perdesse il controllo del bus mentre attraversava un ponte senza guardrail o particolari protezioni.

L'autobus, che era diretto a un matrimonio, è sprofondato nelle acque del fiume Maiz, rendendo difficili le operazioni di salvataggio.

I cinque sopravvissuti sono stati trasferiti in un ospedale vicino per le cure mediche del caso e due di loro sono già stati dimessi.

