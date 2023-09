Ragazza resta con i capelli impigliati nella ruota panoramica, 5 giovani si arrampicano per tagliarli: terrore sulla giostra

Paura durante una fiera: i capelli di una ragazza sono rimasti impigliati su una ruota panoramica. A quel punto è scattata la corsa per liberarla mentre una folla di partecipanti sbalorditi, durante il carnevale locale, era rimasta a guardare terrorizzata la scena. Il video del terrificante incidente, condiviso dal tabloid The Sun, mostra una donna incapace di muoversi mentre il personale del carnevale lavora frettolosamente per cercare di districare i suoi capelli dall'enorme struttura di Dwarka, in India.

Quando la giostra si è fermata, un gruppo di uomini è riuscito a salire fino a circa 15 metri di altezza sulla giostra per cercare di liberare la donna che era rimasta impigliata. Il filmato mostra gli uomini che le tagliava i capelli, praticamente «tagliati completamente per poterla liberare. La signora si contorceva dal dolore», hanno raccontato i testimoni. Cinque uomini sono entrati in azione per aiutare a salvare la ragazza rimasta intrappolata.