Ucraina, dalla Z alla O e alla V: cosa vuol dire ognuna delle cinque lettere sui tank russi impegnati in guerra

In principio erano le «Z», poi la lista si è allungata coinvolgendo altre lettere. Tutte disegnate sui carri armati delle forze russe nell'invasione dell'Ucraina. Quello che inizialmente sembrava un segnale per distinguere i propri carri armati rispetto a quelli simili di Kiev, evitando quindi il fuoco amico, in realtà poi è diventato molto di più. Ora è di fatto il simbolo dell'operazione militare di Putin e riunisce sotto di sé i seguaci...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati