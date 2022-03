Ceceni che combattono in Ucraina al grido di «Allah Akbar»: ecco perché può essere un pericolo anche per Putin

«Allah akbar». I video mostrano i soldati ceceni, fedeli a Kadyrov e dunque a Putin, combattere a Mariupol urlando, appunto, Allah Akbar. Paradossi di questa invasione, visto che ieri, nell’adunata oceanica, Putin, artefice dell’invio dei ceceni in Ucraina, ha citato la Bibbia, mentre i suoi sostenitori occidentali lo hanno descritto in più occasioni come baluardo dei valori cristiani.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati