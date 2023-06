Conor McGregor accusato di violenza sessuale, una ragazza: «Dopo il pugno alla mascotte mi ha stuprata nei bagni»

Conor McGregor finisce ancora una volta nell'occhio del ciclone. L'ex campione UFC, dopo laver mandato all'ospedale la mascotte Burnie dei Miami Heat, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna nei bagni dello stadio Kaseya Center durante le Nba Finals fra i Miami Heat e i Denver Nuggets. McGregor ha negato le accuse. «Siamo a conoscenza delle accuse e stiamo conducendo un'indagine», affermano i Miami Heat, i padroni di casa della partita.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, la donna ha incontrato l'ex lottatore della UFC, la lega mondiale delle mixed martial arts, mentre stavano uscendo dal palazzetto.

Poi, un addetto alla sicurezza di McGregor si è avvicinato alla donna e le ha fatto presente che il lottatore chiedeva di lei in bagno.

Una volta dentro il bagno, secondo quanto riferisce la presunta vittima, Conor McGregor l'ha costretta a fargli del sesso orale, poi l'ha baciata con la forza e ha cercato di concludere l'atto sessuale, sempre costringendola. Ma, a quel punto, la donna è riuscita a liberarsi e a scappare.

Conor McGregor accused of raping woman at game 4 of NBA finals pic.twitter.com/EIYEl7dwNn

— Daily Loud (@DailyLoud) June 15, 2023