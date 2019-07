Conosce un uomo su Tinder e va all'appuntamento, 24enne trovata smembrata in 14 parti

Martedì 9 Luglio 2019, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 20:38

Doveva essere uninvece si è concluso in. Sydney Loofe, 24 anni, è stata trovata morta vicino a Edgar, a sud-ovest di Omaha, dopo essere andata a un appuntamento con unIl corpo della vittima era statabbandonate lungo la strada.I fatti risalgono al 2007, ma in questi giorni Aubrey Trail, 52 anni, e la sua ragazza Bailey Boswell, 25 anni, sono stati condannati per omicidio. La ragazza aveva fissato un appuntamento tramite la nota chat di incontri, ma quella sera non è più tornata a casa. Pare che la giovane avesse partecipato a un gioco erotico per soldi, al momento dell'appuntamento l'uomo le ha confessato la sua fantasia chiedendole di coinvolgere la sua compagna e la 24enne avrebbe accettato.Durante il gioco erotico però qualcosa è andato male e la giovane è morta, come riporta anche il Daily Mail . Dopo la denuncia di scomprsa della madre, per un mese si è cercato il corpo della giovane fino a quando non è stato trovato smembrato in 14 parti. Le analisi hanno mostrato una morte per asfissia, pare che la vittima abbia lottato prima di morire, forse avrbbe provato a divincolarsi da una stretta, ma non è riuscita a salvarsi. Altre donne hanno raccontato di aver vissuto la stessa dinamica di Sydney dalla coppia ma tutte si sono rifiutate di andare oltre.