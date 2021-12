Gran Bretagna, due bambini si ammalano di Covid a scuola e muoiono a 6 giorni l'uno dall'altro

Due bambini di 10 anni che frequentavano la stessa scuola sono morti di Covid a sei giorni di distanza l'uno dall'altro. È successo a Newcastle-under-Lyme, Staffordshire (Gran Bretagna) dove Mohammed Habib, 10 anni, è morto il 24 ottobre probabilmente per un'emorragia cerebrale causata dal Covid. Sei giorni dopo anche Harry Towers suo compagno di scuola alla St John Fisher Catholic College, ha perso la vita ma in questo caso si sta ancora indagando sulle cause della morte.

Il mistero della morte di Harry

«Non è chiara la causa che ha provocato il decesso - ha spiegato il coroner - quindi dovremo effettuare l'autopsia». Ma anche in questo caso, come in quello di Mohammed, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

I bambini della St John avrebbero dovuto essere vaccinati contro il Covid qualche settimana prima della tragedia, ma il programma è stato rimandato a metà novembre. Per ora il preside ha rifiutato di commentare il caso.