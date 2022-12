Francia e Regno Unito si aggiungono alla lista di paesi che stanno decidendo di imporre test Covid agli arrivi dalla Cina. Ira di Pechino, che parla di «sabotaggio». L'Oms chiede alle autorità cinesi di condividere in tempo reale i dati sulla epidemia. La situazione «è imprevedibile» e l'Italia deve «prepararsi» a un inverno con più rischi: così una circolare del Ministero della Salute avverte le regioni e chiede di rafforzare sorveglianza e sequenziamenti. "Potrebbero tornare le mascherine al chiuso", dice Schillaci.

Quante persone sono infette?

Con la prudenza necessaria per prendere per veri i dati forniti dalle autorità cinesi, i casi ufficialmente confermati sono 815.995. Tuttavia, con l'eliminazione dei test obbligatori, la contabilità vera e propria è stata molto complicata, ma le immagini che arrivano dagli ospedali cinesi non sono incoraggianti.

Quanti morti ci sono in Cina in questa nuova crisi?

Ancora una volta, l'oscurantismo informativo cinese nasconde i dati ufficiali. Secondo il governo di Pechino, negli ultimi 28 giorni sono morte per Covid 787 persone, ma gli ospedali del Paese contano solo coloro che sono morti per polmonite o insufficienza respiratoria e non quelli che potrebbero morire per le conseguenze sottostanti.

Quali paesi hanno preso provvedimenti?

L'OMS ha chiesto ai Paesi di adottare le misure necessarie. I primi a prendere decisioni sono stati i Paesi confinanti con la Cina: